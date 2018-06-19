Столкновения под Радой: за медицинской помощью обратились восемь полицейских

"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским, по информации от врачей, пока два есть, незначительные царапины. Полицейские, к счастью, также имеют незначительные телесные повреждения и пострадавшие от газа", - сообщил Корищенко.



Всего на данный момент задержаны два человека, пока собираются доказательства для того, чтобы дать оценку их действиям.



"Два человека задержали, пока один уже задержан в рамках статьи 208 УПК по 345 УК. Одна личность задержана и одного человека доставили, который хватал полицейского за снаряжение, пытался вытащить из строя. Сейчас собираются доказательства и будем давать его действиям оценку", - отметил председатель киевской полиции.



Напомним, спикер МВД Артем Шевченко заявлял, что в случае прорыва митингующих к зданию Верховной Рады Украины, правоохранители будут действовать в рамках закона.



