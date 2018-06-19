Столкновения под Радой: за медицинской помощью обратились восемь полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На данный момент восемь стражей порядка обратились за медицинской помощью в результате столкновений у здания Верховной Рады Украины. Об этом ВРУ сообщил председатель киевской полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Восемь полицейских обратились за помощью, по гражданским, по информации от врачей, пока два есть, незначительные царапины. Полицейские, к счастью, также имеют незначительные телесные повреждения и пострадавшие от газа", - сообщил Корищенко.
Всего на данный момент задержаны два человека, пока собираются доказательства для того, чтобы дать оценку их действиям.
"Два человека задержали, пока один уже задержан в рамках статьи 208 УПК по 345 УК. Одна личность задержана и одного человека доставили, который хватал полицейского за снаряжение, пытался вытащить из строя. Сейчас собираются доказательства и будем давать его действиям оценку", - отметил председатель киевской полиции.
Напомним, спикер МВД Артем Шевченко заявлял, что в случае прорыва митингующих к зданию Верховной Рады Украины, правоохранители будут действовать в рамках закона.