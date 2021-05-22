Сутичка під час Транс-маршу в Києві: затриманих немає

Цитата

“З чоловіком, який намагався спровокувати конфлікт, поліцейські поспілкувалися та відпустили. (Затриманих — ред.) немає”, — сказали в поліції.

Що було раніше

У центрі Києва, де проходив марш трансгендерів, відбулись сутички. Один противник ЛГБТ намагався з хрестом прорватися до учасників Маршу, проте поліція його зупинила.

Додамо, в ЗМІ повідомлялося, що було затримано одного чоловіка.

Нагадаємо, десятки іноземних посольств та представництв в Україні до Міжнародного дня проти гомофобії, трансфобії та біфобії у заяві наголосили, що у сучасній та демократичній Україні немає місця для дискримінації та нерівності.