Потасовка во время Транс-марша в Киеве: задержанных нет
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время сегодняшнего Транс-марша в Киеве задержанных не было. С человеком, который пытался устроить провокацию, правоохранители пообщались и отпустили. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.
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"С человеком, который пытался спровоцировать конфликт, полицейские пообщались и отпустили. (Задержанных - ред.) нет", - сказали в полиции.
Что было раньше
В центре Киева, где проходил марш трансгендеров, произошли столкновения. Один противник ЛГБТ пытался с крестом прорваться к участникам Марша, однако полиция остановила его.
Добавим, в СМИ сообщалось, что было задержано одного человека.
Напомним, десятки иностранных посольств и представительств в Украине к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии в заявлении подчеркнули, что в современной и демократической Украине нет места для дискриминации и неравенства.