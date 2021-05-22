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Потасовка во время Транс-марша в Киеве: задержанных нет

Киев • УНН

 • 23292 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Во время сегодняшнего Транс-марша в Киеве задержанных не было. С человеком, который пытался устроить провокацию, правоохранители пообщались и отпустили. Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Киева.

Потасовка во время Транс-марша в Киеве: задержанных нет

Цитата

"С человеком, который пытался спровоцировать конфликт, полицейские пообщались и отпустили. (Задержанных - ред.) нет", - сказали в полиции.

Что было раньше

В центре Киева, где проходил марш трансгендеров, произошли столкновения. Один противник ЛГБТ пытался с крестом прорваться к участникам Марша, однако полиция остановила его.

Добавим, в СМИ сообщалось, что было задержано одного человека.

Напомним, десятки иностранных посольств и представительств в Украине к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии в заявлении подчеркнули, что в современной и демократической Украине нет места для дискриминации и неравенства.

Украинские Национальные Новости

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