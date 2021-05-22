Потасовка во время Транс-марша в Киеве: задержанных нет

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"С человеком, который пытался спровоцировать конфликт, полицейские пообщались и отпустили. (Задержанных - ред.) нет", - сказали в полиции.

Что было раньше

В центре Киева, где проходил марш трансгендеров, произошли столкновения. Один противник ЛГБТ пытался с крестом прорваться к участникам Марша, однако полиция остановила его.

Добавим, в СМИ сообщалось, что было задержано одного человека.

Напомним, десятки иностранных посольств и представительств в Украине к Международному дню против гомофобии, трансфобии и бифобии в заявлении подчеркнули, что в современной и демократической Украине нет места для дискриминации и неравенства.