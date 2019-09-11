Сущенко вирішив повернутися в журналістику
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Український журналіст Роман Сущенко, якого повернули в Україну з-за грат у РФ, вирішив повернутися в журналістику. Про це він заявив сьогодні на першій пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
"У мене є велике бажання повернутися до творчості, займатися журналісткою. У понеділок я написав заяву, відповідно до законодавства, щоб мене вивели у штат як власного кореспондента. Я зараз на посаді власного кореспондента", - повідомив Сущенко.
За його словами, він ще не вирішив, чи буде залишатися працювати в Україні, чи кудись поїде. Проте, точно вирішив, що хоче займатися публічною діяльністю у сфері звільнення наших політв’язнів.
Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенку, який був звільнений напередодні в межах обміну між Україною та Росією, заборонений в'їзд на територію Російської Федерації на 20 років.