Сущенко решил вернуться в журналистику

"У меня есть большое желание вернуться к творчеству, заниматься журналисткой. В понедельник я написал заявление, в соответствии с законодательством, чтобы меня вывели в штат как собственного корреспондента. Я сейчас в должности собственного корреспондента", - сообщил Сущенко.

По его словам, он еще не решил, будет ли оставаться работать в Украине, или куда-то поедет. Однако, точно решил, что хочет заниматься публичной деятельностью в сфере освобождения наших политзаключенных.

Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко, который был освобожден накануне в рамках обмена между Украиной и Россией, запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 20 лет.



