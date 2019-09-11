Сущенко решил вернуться в журналистику
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинский журналист Роман Сущенко, которого вернули в Украину из-за решетки в РФ, решил вернуться в журналистику. Об этом он заявил сегодня на первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
"У меня есть большое желание вернуться к творчеству, заниматься журналисткой. В понедельник я написал заявление, в соответствии с законодательством, чтобы меня вывели в штат как собственного корреспондента. Я сейчас в должности собственного корреспондента", - сообщил Сущенко.
По его словам, он еще не решил, будет ли оставаться работать в Украине, или куда-то поедет. Однако, точно решил, что хочет заниматься публичной деятельностью в сфере освобождения наших политзаключенных.
Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко, который был освобожден накануне в рамках обмена между Украиной и Россией, запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 20 лет.