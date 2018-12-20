Сущенко розповів про життя у колонії та музику
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Адвокат українського журналіста Романа Сущенко Марк Фейгін відвідав свого клієнта в колонії та повідомив про стан його справ. Про це Фейгін написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"Щойно вийшов від Романа Сущенка, з ВК-11. З сьогоднішнього дня мене допустили до відвідувань його у колонії. У Романа все налагодилося з побутовими питаннями в ПКТ (приміщення камерного типу), передає привіт співвітчизникам. Сущенко просив передати, що група "КАЗКА" з хітом "Плакала" рве топ ВК-11", - написав адвокат.
Нагадаємо, раніше цього тижня керівництво колонії ВК-11, де знаходиться український журналіст Роман Сущенко, вирішило не пускати Фейгіна до клієнта.
Нагадаємо, Романа Сущенка, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенко в шпигунстві і роботі на українську розвідку. У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділу Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.