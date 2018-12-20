Сущенко рассказал о жизни в колонии и музыке

"Только что вышел от Романа Сущенко, с ИК-11. С сегодняшнего дня меня допустили к посещению его в колонии. У Романа все наладилось с бытовыми вопросами в ПКТ (помещение камерного типа), передает привет соотечественникам. Сущенко просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "Плакала" рвет топ ИК-11", - написал адвокат.

Напомним, ранее на этой неделе руководство колонии ИК-11, где находится украинский журналист Роман Сущенко, решило не пускать Фейгина к клиенту.

Напомним, Романа Сущенко, удерживаемый в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку. В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.