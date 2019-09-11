Сущенко планує провести благодійний аукціон на підтримку політв'язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Український журналіст Роман Сущенко планує продати свої картини, створені в тюрмі, на благодійному аукціоні на підтримку політв’язнів. Про це він заявив сьогодні на першій пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
Сущенко у тюрмі створював картини з листівок та газет, які йому надсилали та інтерпретував малюнки.
“З українських видань мені вдалося передплатили „Дзеркало тижня“ і я використовував візуальний ряд для інтерпретації своїх картин”, — сказав Сущенко.
Журналіст створив близько 30 картин, а ще понад 50 малюнків для сина, на яких зображував моделі автомобілів.
“З приводу подальшої долі цих робіт в мене є ідея провести благодійний аукціон і кошти використати щоб підтримати наших політв’язнів, їх родин, дітей”, — сказав Сущенко.
Нагадаємо, процес затримання українського журналіста Романа Сущенка у Росії розроблявся рік.