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Сущенко планує провести благодійний аукціон на підтримку політв'язнів

Сущенко планує провести благодійний аукціон на підтримку політв'язнів

Київ • УНН

 • 8756 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Український журналіст Роман Сущенко планує продати свої картини, створені в тюрмі, на благодійному аукціоні на підтримку політв’язнів. Про це він заявив сьогодні на першій пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.

Сущенко у тюрмі створював картини з листівок та газет, які йому надсилали та інтерпретував малюнки.

“З українських видань мені вдалося передплатили „Дзеркало тижня“ і я використовував візуальний ряд для інтерпретації своїх картин”, — сказав Сущенко.

Журналіст створив близько 30 картин, а ще понад 50 малюнків для сина, на яких зображував моделі автомобілів.

“З приводу подальшої долі цих робіт в мене є ідея провести благодійний аукціон і кошти використати щоб підтримати наших політв’язнів, їх родин, дітей”, — сказав Сущенко.

Нагадаємо, процес затримання українського журналіста Романа Сущенка у Росії розроблявся рік.

Українські Національні Новини

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