Сущенко розповів, що операція по його затриманню розроблялася Росією рік
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Процес затримання українського журналіста Романа Сущенка у Росії розроблявся рік. Про це він заявив сьогодні на першій пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
“Процес був закритий. На мою думку і думку моїх адвокатів це була цілком продумана, витончена, брутальна операція, яка розроблялася і була здійснена за рік. Це робота їхніх спецслужб”, — сказав Сущенко.
За його словами це стало для нього несподіванко, що його обвинувачують у шпигунстві та збиранні інформації, яка для російської сторони становила таємницю.
“Романа звинуватили в шпигунстві на користь України. Причиною стали три епізоди — зустрічі з відомою Роману особою, яка проживає в Росії, представником Росгвардії”, — повідомив адвокат Сущенка Марк Фейгін.
За словами адвоката, та людина діяла під контролем ФСБ, запрошувала Романа в Москву на зустрічі і записувала розмови. Хоч справа була закритою, але адвокат говорить що у ній немає нічого таємного.
“Ми будемо оскаржувати кейс, за яким Романа засудили”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, українському журналісту Роману Сущенку, який був звільнений напередодні в рамках обміну між Україною та Росією, заборонений в’їзд на територію Російської Федерації на 20 років.