Сущенко рассказал, что операция по его задержанию разрабатывалась Россией год
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Процесс задержания украинского журналиста Романа Сущенко в России разрабатывался год. Об этом он заявил сегодня на первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
“Процесс был закрыт. По моему мнению и мнению моих адвокатов это была вполне продуманная, изящная, грубая операция, которая разрабатывалась и была осуществлена в год. Это работа их спецслужб”, — сказал Сущенко.
По его словам это стало для него неожиданностью, что его обвиняют в шпионаже и сборе информации, для российской стороны составляла тайну.
“Романа обвинили в шпионаже в пользу Украины. Причиной стали три эпизода — встречи с известным Роману лицом, проживающим в России, представителем Росгвардии”, — сообщил адвокат Сущенка Марк Фейгин.
По словам адвоката, тот человек действовал под контролем ФСБ, приглашала Романа в Москву на встречи и записывала разговоры. Хотя дело было закрытым, но адвокат говорит, что в ней нет ничего тайного.
“Мы будем обжаловать кейс, за которым Романа осудили”, — сказал адвокат.
Напомним, украинскому журналисту Роману Сущенко, который был освобожден накануне в рамках обмена между Украиной и Россией, запрещен въезд на территорию Российской Федерации на 20 лет.