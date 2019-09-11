Сущенко планирует провести благотворительный аукцион в поддержку политзаключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинский журналист Роман Сущенко планирует продать свои картины, созданные в тюрьме, на благотворительном аукционе в поддержку политзаключенных. Об этом он заявил сегодня на первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
Сущенко в тюрьме создавал картины из открыток и газет, которые ему присылали и интерпретировал рисунки.
“Из украинских изданий мне удалось подписать „Зеркало недели“ и я использовал визуальный ряд для интерпретации своих картин”, — сказал Сущенко.
Журналист создал около 30 картин, а еще более 50 рисунков для сына, на которых изображал модели автомобилей.
“По поводу дальнейшей судьбы этих работ у меня есть идея провести благотворительный аукцион и средства использовать чтобы поддержать наших политзаключенных, их семей, детей”, — сказал Сущенко.
Напомним, процесс задержания украинского журналиста Романа Сущенко в России разрабатывался год.