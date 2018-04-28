Сущенка у Росії перевели з одиночної камери
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українського журналіста Романа Сущенка, який утримується за гратами в Росії, перевели з одиночної камери. Про це у своєму Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін, передає УНН.
"Сущенко знову перевели з одиночки, куди він був поміщений відразу після позбавлення мене статусу, в камеру на двох. Тепер у нього співкамерник. А до цього заявляли, що переведення в одиночку викликаний інтересами безпеки", - повідомив Фейгін.
Нагадаємо, Фейгіна без статусу адвоката в РФ допустили до справи Сущенка.
Також нагадаємо, дебати сторін у Московському міському суді у справі українського політв'язня в Росії Романа Сущенка пройдуть 28 травня.
Як повідомляв УНН, Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і обвинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає. Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.
Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишения меня статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст.49 необходимость выходит отпала?— Mark Feygin (@FeyginMark) 28 квітня 2018 р.