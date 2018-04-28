Сущенко в России перевели из одиночной камеры

"Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишения меня статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности", - сообщил Фейгин.

Напомним, Фейгина без статуса адвоката в РФ допустили к делу Сущенко.

Также напомним, прения сторон в Мосгорсуде по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко пройдут 28 мая.

Как сообщал УНН, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишение меня статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст.49 необходимость выходит отпала?