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Сущенко в России перевели из одиночной камеры

Киев • УНН

 • 12729 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинского журналиста Романа Сущенко, который удерживается за решеткой в ​​России, перевели из одиночной камеры. Об этом в своем Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин, передает УНН.

Сущенко в России перевели из одиночной камеры

"Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишения меня статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности", - сообщил Фейгин.

Напомним, Фейгина без статуса адвоката в РФ допустили к делу Сущенко.

Также напомним, прения сторон в Мосгорсуде по делу украинского политзаключенного в России Романа Сущенко пройдут 28 мая.

Как сообщал УНН, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает. Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

Сущенко опять перевели из одиночки, куда он был помещён сразу после лишение меня статуса, в камеру на двоих. Теперь у него сокамерник. А до этого заявляли, что перевод в одиночку вызван интересами безопасности. Как только суд меня вернул по ст.49 необходимость выходит отпала?

- Mark Feygin (@FeyginMark) 28 апреля 2018

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