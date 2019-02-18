Суркіс озвучив річний бюджет ФК "Динамо"

"Якщо говорити про вартість "Динамо" на 2017 рік, то це була сума близько 300 млн дол. Загальний річний бюджет клубу на сьогодні? 35-40 млн дол.", - повідомив Суркіс в ефірі програми "Вацко Live".

Разом з тим, за даними ЗМІ, офіційна зарплата динамівців декларується на рівні всього лише 18-20 тис. грн на місяць.

А згідно з документами, опублікованими на сайті DynamoLeaks, фінансування "Динамо" здійснюється переважно через офшорні компанії. Раніше це була Newport Management LTD, а нині - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Така схема, ймовірно, служить для ухилення від сплати податків у повному обсязі, припускають експерти та юристи.

У ДФС такі факти відверто ігнорують.

Ветерани АТО, своєю чергою, звинуватив власників “Динамо” у несплаті близько 30 млн грн військового збору.

Загалом, протягом останніх п’яти років за допомогою офшорів клуб міг ухилитися від сплати до бюджету України понад 440 млн грн, підрахував Андрій Павловський.