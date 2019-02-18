Суркіс озвучив річний бюджет ФК "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Річний бюджет футбольного клубу "Динамо" (Київ) становить 35-40 млн дол. Про це в ефірі програми "Вацко Live" заявив президент київського "Динамо" Ігор Суркіс, передає УНН.
"Якщо говорити про вартість "Динамо" на 2017 рік, то це була сума близько 300 млн дол. Загальний річний бюджет клубу на сьогодні? 35-40 млн дол.", - повідомив Суркіс в ефірі програми "Вацко Live".
Разом з тим, за даними ЗМІ, офіційна зарплата динамівців декларується на рівні всього лише 18-20 тис. грн на місяць.
А згідно з документами, опублікованими на сайті DynamoLeaks, фінансування "Динамо" здійснюється переважно через офшорні компанії. Раніше це була Newport Management LTD, а нині - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.
Така схема, ймовірно, служить для ухилення від сплати податків у повному обсязі, припускають експерти та юристи.
У ДФС такі факти відверто ігнорують.
Ветерани АТО, своєю чергою, звинуватив власників “Динамо” у несплаті близько 30 млн грн військового збору.
Загалом, протягом останніх п’яти років за допомогою офшорів клуб міг ухилитися від сплати до бюджету України понад 440 млн грн, підрахував Андрій Павловський.