Суркис озвучил годовой бюджет ФК "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Годовой бюджет футбольного клуба "Динамо" (Киев) составляет 35-40 млн долл. Об этом в эфире программы "Вацко Live" заявил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, передает УНН.
"Если говорить о стоимости "Динамо" на 2017 год, то это была сумма около 300 млн долл. Общий годовой бюджет клуба на сегодня? 35-40 млн долл.", - сообщил Суркис в эфире программы "Вацко Live".
Вместе с тем, по данным СМИ, официальная зарплата динамовцев декларируется на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн в месяц.
А согласно документам, опубликованным на сайте DynamoLeaks, финансирование "Динамо" осуществляется преимущественно через оффшорные компании. Раньше это была Newport Management LTD, а ныне - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.
Такая схема, вероятно, служит для уклонения от уплаты налогов в полном объеме, предполагают эксперты и юристы.
В ГФС такие факты откровенно игнорируют.
Ветераны АТО, в свою очередь, обвинил владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.
В целом, за последние пять лет с помощью оффшоров клуб мог уклониться от уплаты в бюджет Украины более 440 млн грн, подсчитал Андрей Павловский.