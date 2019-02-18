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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53518 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71861 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128015 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128657 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128885 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124657 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Суркис озвучил годовой бюджет ФК "Динамо"

Суркис озвучил годовой бюджет ФК "Динамо"

Киев  •  УНН

 • 13480 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Годовой бюджет футбольного клуба "Динамо" (Киев) составляет 35-40 млн долл. Об этом в эфире программы "Вацко Live" заявил президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, передает УНН.

"Если говорить о стоимости "Динамо" на 2017 год, то это была сумма около 300 млн долл. Общий годовой бюджет клуба на сегодня? 35-40 млн долл.", - сообщил Суркис в эфире программы "Вацко Live".

Вместе с тем, по данным СМИ, официальная зарплата динамовцев декларируется на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн в месяц.

А согласно документам, опубликованным на сайте DynamoLeaks, финансирование "Динамо" осуществляется преимущественно через оффшорные компании. Раньше это была Newport Management LTD, а ныне - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Такая схема, вероятно, служит для уклонения от уплаты налогов в полном объеме, предполагают эксперты и юристы.

В ГФС такие факты откровенно игнорируют.

Ветераны АТО, в свою очередь, обвинил владельцев "Динамо" в неуплате около 30 млн грн военного сбора.

В целом, за последние пять лет с помощью оффшоров клуб мог уклониться от уплаты в бюджет Украины более 440 млн грн, подсчитал Андрей Павловский.

Украинские Национальные Новости

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