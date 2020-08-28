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Супрун, Єнін, Троян: НАЗК розпочало перевірку декларацій ще 16 чиновників

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців, серед яких в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та десяти поточних і колишніх заступників міністрів. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЗК.

Супрун, Єнін, Троян: НАЗК розпочало перевірку декларацій ще 16 чиновників

"НАЗК розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців. Зокрема розпочато перевірку декларації колишнього в. о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та таких десяти поточних і колишніх заступників міністрів. Таким чином, з перезапуску Порядку перевірки у травні 2020 року НАЗК взяло до перевірки 592 декларації 432 осіб", - йдеться у повідомленні.

Так, розпочато перевірки декларацій:

  • Світлана Фоменко, заступник Міністра культури та інформаційної політики;
  • Володимир Левчук, заступник Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Сергій Верланов, колишній заступник Міністра фінансів та колишній Голова Державної податкової служби;
  • Євгеній Єнін, заступник Міністра закордонних справ;
  • Світлана Даниленко, заступник Міністра освіти і науки;
  • Юрій Рашкевич, колишній заступник Міністра освіти і науки;
  • Тетяна Ковальчук, заступник Міністра внутрішніх справ;
  • Вадим Троян, колишній заступник Міністра внутрішніх справ;
  • Михайло Тітарчук, заступник Голови Державної податкової служби та колишній заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі;
  • Младлена Качурець, колишній заступник Міністра охорони здоров’я.

Також до перевірки взято декларації ще 5 осіб.

Декларації для перевірки визначені новим Порядком проведення контролю.

Нагадаємо, митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн.

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