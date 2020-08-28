Супрун, Єнін, Троян: НАЗК розпочало перевірку декларацій ще 16 чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців, серед яких в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та десяти поточних і колишніх заступників міністрів. Про це УНН повідомили у пресслужбі НАЗК.
"НАЗК розпочало повну перевірку декларацій ще 16 посадовців. Зокрема розпочато перевірку декларації колишнього в. о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун та таких десяти поточних і колишніх заступників міністрів. Таким чином, з перезапуску Порядку перевірки у травні 2020 року НАЗК взяло до перевірки 592 декларації 432 осіб", - йдеться у повідомленні.
Так, розпочато перевірки декларацій:
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- Світлана Фоменко, заступник Міністра культури та інформаційної політики;
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- Володимир Левчук, заступник Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
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- Сергій Верланов, колишній заступник Міністра фінансів та колишній Голова Державної податкової служби;
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- Євгеній Єнін, заступник Міністра закордонних справ;
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- Світлана Даниленко, заступник Міністра освіти і науки;
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- Юрій Рашкевич, колишній заступник Міністра освіти і науки;
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- Тетяна Ковальчук, заступник Міністра внутрішніх справ;
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- Вадим Троян, колишній заступник Міністра внутрішніх справ;
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- Михайло Тітарчук, заступник Голови Державної податкової служби та колишній заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі;
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- Младлена Качурець, колишній заступник Міністра охорони здоров’я.
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Також до перевірки взято декларації ще 5 осіб.
Декларації для перевірки визначені новим Порядком проведення контролю.
Нагадаємо, митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн.