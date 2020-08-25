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Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Луцький міськрайонний суд визнав митника Романа Середу винним у декларуванні недостовірної інформації, оскільки він не задекларував понад 9 млн грн, які розмістив у польському банку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн

“Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області колишнього митника в цьому регіоні Романа Середу визнано винним у декларуванні недостовірної інформації. Суд призначив покарання у вигляді штрафу (51 тис. грн) з позбавленням права обіймати посади в митних органах строком на три роки. У щорічних деклараціях за 2016 та 2017 роки цей посадовець не відобразив понад 9 млн грн, які розмістив у банківській установі “Alior Bank SA” (Республіка Польща)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одним з основних доказів у кримінальному провадженні стосовно Романа Середи стали матеріали повної перевірки його декларації, проведеної НАЗК.

“Результати цієї перевірки не були затверджені рішенням НАЗК через зміни у законодавстві в жовтні 2019 року. Дані були надіслані стороні обвинувачення 19 лютого 2020 року після перезавантаження НАЗК разом із іншими матеріалами, загальний розмір прихованих активів у яких становив майже 900 млн грн. Попри це судом вказаний доказ визнано допустимим, що слугувало постановленню обвинувального вироку”, - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що наразі НАЗК здійснює перевірку декларацій 413 суб’єктів декларування.

Нагадаємо, 20 серпня НАЗК розпочало нову перевірку декларацій, серед яких міністра, нардепа та ще 29 чиновників.

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