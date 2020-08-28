Супрун, Енин, Троян: НАПК начало проверку деклараций еще 16 чиновников

"НАПК начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников. В частности начата проверка декларации бывшего и. о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун и таких десяти текущих и бывших заместителей министров. Таким образом, после перезапуска Порядка проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - говорится в сообщении.

Так, начаты проверки деклараций:



Светлана Фоменко, заместитель Министра культуры и информационной политики;



Владимир Левчук, заместитель Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;



Сергей Верланов, бывший заместитель министра финансов и бывший председатель Государственной налоговой службы;



Евгений Енин, заместитель Министра иностранных дел;



Светлана Даниленко, заместитель Министра образования и науки;



Юрий Рашкевич, бывший заместитель Министра образования и науки;



Татьяна Ковальчук, заместитель Министра внутренних дел;



Вадим Троян, бывший заместитель Министра внутренних дел;



Михаил Титарчук, заместитель Председателя Государственной налоговой службы и бывший заместитель Министра экономического развития и торговли;



Младлена Качурец, бывший заместитель Министра здравоохранения.



Также к проверке взято декларации еще 5 человек.

Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля.

Напомним, таможеннику вынесли приговор за недекларирование 9 млн грн.