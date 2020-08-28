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Супрун, Енин, Троян: НАПК начало проверку деклараций еще 16 чиновников

Киев • УНН

 • 17215 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 16 должностных лиц, среди которых и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и десяти текущих и бывших заместителей министров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Супрун, Енин, Троян: НАПК начало проверку деклараций еще 16 чиновников

"НАПК начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников. В частности начата проверка декларации бывшего и. о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун и таких десяти текущих и бывших заместителей министров. Таким образом, после перезапуска Порядка проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - говорится в сообщении.

Так, начаты проверки деклараций:

  • Светлана Фоменко, заместитель Министра культуры и информационной политики;
  • Владимир Левчук, заместитель Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Сергей Верланов, бывший заместитель министра финансов и бывший председатель Государственной налоговой службы;
  • Евгений Енин, заместитель Министра иностранных дел;
  • Светлана Даниленко, заместитель Министра образования и науки;
  • Юрий Рашкевич, бывший заместитель Министра образования и науки;
  • Татьяна Ковальчук, заместитель Министра внутренних дел;
  • Вадим Троян, бывший заместитель Министра внутренних дел;
  • Михаил Титарчук, заместитель Председателя Государственной налоговой службы и бывший заместитель Министра экономического развития и торговли;
  • Младлена Качурец, бывший заместитель Министра здравоохранения.

Также к проверке взято декларации еще 5 человек.

Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля.

Напомним, таможеннику вынесли приговор за недекларирование 9 млн грн.

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