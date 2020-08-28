Супрун, Енин, Троян: НАПК начало проверку деклараций еще 16 чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций еще 16 должностных лиц, среди которых и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и десяти текущих и бывших заместителей министров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
"НАПК начало полную проверку деклараций еще 16 чиновников. В частности начата проверка декларации бывшего и. о. Министра здравоохранения Ульяны Супрун и таких десяти текущих и бывших заместителей министров. Таким образом, после перезапуска Порядка проверки в мае 2020 года НАПК приняло к проверке 592 декларации 432 человек", - говорится в сообщении.
Так, начаты проверки деклараций:
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- Светлана Фоменко, заместитель Министра культуры и информационной политики;
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- Владимир Левчук, заместитель Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
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- Сергей Верланов, бывший заместитель министра финансов и бывший председатель Государственной налоговой службы;
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- Евгений Енин, заместитель Министра иностранных дел;
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- Светлана Даниленко, заместитель Министра образования и науки;
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- Юрий Рашкевич, бывший заместитель Министра образования и науки;
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- Татьяна Ковальчук, заместитель Министра внутренних дел;
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- Вадим Троян, бывший заместитель Министра внутренних дел;
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- Михаил Титарчук, заместитель Председателя Государственной налоговой службы и бывший заместитель Министра экономического развития и торговли;
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- Младлена Качурец, бывший заместитель Министра здравоохранения.
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Также к проверке взято декларации еще 5 человек.
Декларации для проверки определены новым Порядком проведения контроля.
Напомним, таможеннику вынесли приговор за недекларирование 9 млн грн.