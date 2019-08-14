Супрун розповіла, про що говорили з Зеленським під час зустрічі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським та представниками Офісу Президента, і вони обговорили продовження медичної реформи. Про це вона заявила в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Була зустріч з Президентом, була зустріч із людьми з Офісу Президента, ми в загальному обговорюємо ідею, щоб трансформація (в медичній сфері – ред.) тривала далі. Це найважливіше. Це основний зміст наших розмов", - сказала Супрун.
Нагадаємо, раніше у Президента коментували можливість зміщення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.