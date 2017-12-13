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Супрун про свою відставку: не дочекаєтеся

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун спростувала інформацію, розповсюджену деякими ЗМІ, про те, що нібито вона збирається піти у відставку. Про це вона написала у Twitter, передає УНН.

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"Відставка? Не дочекаєтеся…" - написала Супрун.

Водночас у прес-службі МОЗ у коментарі УНН також повідомили, що інформація про те, що У.Супрун збирається піти у відставку, не відповідає дійсності.

Раніше деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що нібито в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун планує найближчим часом написати заяву про відставку з посади.

Нагадаємо, нардеп В.Дубіль заявив, що МОЗ залишив пацієнтів без шансу на життя через провал міжнародних закупівель ліків.

Відставка? Не дочекаєтесь...

— Уляна Супрун (@usuprun) 13 декабря 2017 г.

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