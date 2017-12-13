Супрун о своей отставке: не дождетесь
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опровергла информацию, распространенную некоторыми СМИ, о том, что якобы она собирается уйти в отставку. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.
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"Отставка? Не дождетесь ..." - написала Супрун.
При этом в пресс-службе Минздрава в комментарии УНН также сообщили, что информация о том, что У.Супрун собирается уйти в отставку, не соответствует действительности.
Ранее некоторые СМИ обнародовали информацию о том, что якобы и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун планирует в ближайшее время написать заявление об отставке с должности.
Напомним, нардеп В.Дубиль заявил, что Минздрав оставил пациентов без шанса на жизнь из-за провала международных закупок лекарств.
Відставка? Не дочекаєтесь...— Уляна Супрун (@usuprun) 13 декабря 2017 г.