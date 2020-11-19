Суперник збірної України по Євро-2020 здобув другий виграш поспіль в Лізі націй

На стадіоні у Хожуві господарям вдався швидкий гол. На 6-й хвилині півзахисник “Дербі Каунті” Каміль Южвяк здійснив сольний прохід з лівої бровки поля через половину поля, прибрав двох оборонців у чужій карній зоні, та забив ударом від стійки воріт.

Тільки на 77 хвилині Мемфіс Депай забив з пенальті ударом у верхній кут воріт, а через сім хвилин півзахисник “Ліверпулю” Вейналдум став автором переможного голу, який був оформлений головою з подачі із кутового — 2:1.

Примітно, що попри другий виграш підряд нідерландці не зуміли вийти у фінал чотирьох Ліги націй — 11 очок і другий рядок. Поляки стали третіми (7).

Додамо, Нідерланди та Україна зустрінуться на Євро-2020 влітку 2021-го року.