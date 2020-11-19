Соперник сборной Украины по Евро-2020 получил второй выигрыш подряд в Лиге наций

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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 13731 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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4 марта, 01:40 • 73451 просмотра

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3 марта, 21:00 • 105636 просмотра

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборные Польши и Нидерландов сошлись в заключительном поединке группового этапа элитного дивизиона Лиги наций, передает корреспондент УНН.

На стадионе в Хожуве хозяевам удался быстрый гол. На 6-й минуте полузащитник “Дерби Каунти” Камиль Южвяк совершил сольный проход с левой бровки поля через половину поля, убрал двух защитников в чужой штрафной, и забил ударом от штанги ворот.

Только на 77 минуте Депай забил с пенальти ударом в верхний угол ворот, а через семь минут полузащитник “Ливерпуля” Вейналдум стал автором победного гола, который был оформлен головой с подачи с углового — 2:1.

Примечательно, что несмотря на второй выигрыш подряд голландцы не сумели выйти в финал четырех Лиги наций — 11 очков и вторую строчку. Поляки стали третьими (7).

Добавим, Нидерланды и Украина встретятся на Евро-2020 летом 2021-го года.

Украинские Национальные Новости

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