Соперник сборной Украины по Евро-2020 получил второй выигрыш подряд в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сборные Польши и Нидерландов сошлись в заключительном поединке группового этапа элитного дивизиона Лиги наций, передает корреспондент УНН.
На стадионе в Хожуве хозяевам удался быстрый гол. На 6-й минуте полузащитник “Дерби Каунти” Камиль Южвяк совершил сольный проход с левой бровки поля через половину поля, убрал двух защитников в чужой штрафной, и забил ударом от штанги ворот.
Только на 77 минуте Депай забил с пенальти ударом в верхний угол ворот, а через семь минут полузащитник “Ливерпуля” Вейналдум стал автором победного гола, который был оформлен головой с подачи с углового — 2:1.
Примечательно, что несмотря на второй выигрыш подряд голландцы не сумели выйти в финал четырех Лиги наций — 11 очков и вторую строчку. Поляки стали третьими (7).
Добавим, Нидерланды и Украина встретятся на Евро-2020 летом 2021-го года.