Суперник Усика: українець може стати жахом суперважкої ваги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Нідерландський непереможний суперважковаговик Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) дав коментар стосовно майбутньої сутички проти дебютанта даного дивізіону українця Олександра Усика (16-0, 12 КО), повідомляє УНН з посиланням на слова боксера в ефірі Boxeo De Colombia.
На думку нідерландця, Усик є одним з кращих боксерів світу, а з плином часу українець може стати жахом для топових боксерів даного дивізіону.
"Це справжній виклик для мене. Усик був абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, а тепер він дебютує в хевівейте. Мені сказали, що він кращий боксер світу на даний момент. Думаю, що він може стати жахом всієї суперважкої ваги. Мені потрібно бути у відмінній формі аби перемогти його", - наголосив нідерландець.
Відзначимо, що бій Усик – Спонг пройде у Чикаго 12 жовтня.
Як повідомлялося, Усик да характеристику Спонгу, відзначивши його сильні сторони.