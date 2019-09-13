Соперник Усика: украинец может стать ужасом супертяжелого веса

По мнению нидерландца, Усик является одним из лучших боксеров мира, а с течением времени украинец может стать кошмаром для топовых боксеров данного дивизиона.

"Это настоящий вызов для меня. Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте. Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всей супертяжелого веса. Мне нужно быть в отличной форме чтобы победить его", - отметил голландец.

Отметим, что бой Усик - Спонг пройдет в Чикаго 12 октября.

Как сообщалось, Усик да характеристику Спонга, отметив его сильные стороны.