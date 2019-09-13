Соперник Усика: украинец может стать ужасом супертяжелого веса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Нидерландский непобедимый супертяжеловес Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) дал комментарий относительно предстоящей схватки против дебютанта данного дивизиона украинца Александра Усика (16-0, 12 КО), сообщает УНН со ссылкой на слова боксера в эфире Boxeo De Colombia.
По мнению нидерландца, Усик является одним из лучших боксеров мира, а с течением времени украинец может стать кошмаром для топовых боксеров данного дивизиона.
"Это настоящий вызов для меня. Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте. Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всей супертяжелого веса. Мне нужно быть в отличной форме чтобы победить его", - отметил голландец.
Отметим, что бой Усик - Спонг пройдет в Чикаго 12 октября.
Как сообщалось, Усик да характеристику Спонга, отметив его сильные стороны.