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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106090 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119090 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110715 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116969 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123293 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149905 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149748 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Соперник Усика: украинец может стать ужасом супертяжелого веса

Соперник Усика: украинец может стать ужасом супертяжелого веса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Нидерландский непобедимый супертяжеловес Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) дал комментарий относительно предстоящей схватки против дебютанта данного дивизиона украинца Александра Усика (16-0, 12 КО), сообщает УНН со ссылкой на слова боксера в эфире Boxeo De Colombia.

По мнению нидерландца, Усик является одним из лучших боксеров мира, а с течением времени украинец может стать кошмаром для топовых боксеров данного дивизиона.

"Это настоящий вызов для меня. Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте. Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всей супертяжелого веса. Мне нужно быть в отличной форме чтобы победить его", - отметил голландец.

Отметим, что бой Усик - Спонг пройдет в Чикаго 12 октября.

Как сообщалось, Усик да характеристику Спонга, отметив его сильные стороны.

Украинские Национальные Новости

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