Суперник України по Євро-2020 перервав безвиграшну серію в Лізі націй

На початку зустрічі дублем у воротах опонентів відзначився півзахисник “Ліверпулю” Джоржіньо Вейналдум. На 55 хвилині Мемфіс Депай зробив рахунок розгромним, але гол-престижу за гостей забив Превляк — 3:1.

Збірна Нідерландів набрала вісім очок і піднялася на перше місце в турнірній таблиці групи 1. Боснія і Герцеговина з 2-ма балами замикають групу та вже достроково понизилися у класі.

Зауважимо, що Нідерланди стануть суперником України по групі Євро-2020.