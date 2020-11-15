Суперник України по Євро-2020 перервав безвиграшну серію в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Амстердамі на стадіоні “Йохан Кройф Арена” завершився матч 5-го туру Ліги націй за участю збірної Нідерландів і команди Боснії і Герцеговини, передає УНН.
На початку зустрічі дублем у воротах опонентів відзначився півзахисник “Ліверпулю” Джоржіньо Вейналдум. На 55 хвилині Мемфіс Депай зробив рахунок розгромним, але гол-престижу за гостей забив Превляк — 3:1.
Збірна Нідерландів набрала вісім очок і піднялася на перше місце в турнірній таблиці групи 1. Боснія і Герцеговина з 2-ма балами замикають групу та вже достроково понизилися у класі.
Зауважимо, що Нідерланди стануть суперником України по групі Євро-2020.