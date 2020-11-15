Соперник Украины по Евро-2020 прервал безвыигрышную серию в Лиге наций

В начале встречи дублем в воротах оппонентов отличился полузащитник “Ливерпуля” Джоржиньо Вейналдум. На 55 минуте Депай сделал счет разгромным, но гол-престижа за гостей забил Превляк — 3:1.

Сборная Нидерландов набрала восемь очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы 1. Босния и Герцеговина с 2-мя баллами замыкают группу и уже досрочно понизились в классе.

Заметим, что Нидерланды станут соперником Украины по группе Евро-2020.