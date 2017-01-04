Суперник "Шахтаря" у Лізі Європи ФК "Сельта" одержав розгромну перемогу в Кубку Іспанії

Після 20 хвилин ігрового часу гості передували у рахунку 3:0. Голи забивали Аспас (3 хвилина з пенальті), Бонгонда (14), Васса (19).

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У другому таймі команди обмінялися забитими м'ячами: за господарів відзначився Даніель Парехо, у складі "Сельти" забив Гвідетті.

Варто відзначити, що в інших поєдинках "Осасуна" розгромила "Ейбар" 3:0, "Атлетіко" в гостях обіграв "Лас-Пальмас" 0:2, а "Депортіво" з "Алавесом" розписали мирову 2:2.

Нагадаємо, що "Сельта" є суперником донецького "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Команди проведуть першу очну зустріч 16 лютого.