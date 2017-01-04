Соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Сельта" получила разгромную победу в Кубке Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. "Сельта" одержала разгромную гостевую победу над "Валенсией" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 4:1, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба из Виго.
После 20 минут игрового времени гости вели в счете 3:0. Голы забивали Аспас (3 минута с пенальти), Бонгонда (14), Васса (19).
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Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами: за хозяев отличился Даниэль Парехо, в составе "Сельты" забил Гвидетти.
Стоит отметить, что в других поединках "Осасуна" разгромила "Эйбар" 3:0, "Атлетико" в гостях обыграл "Лас-Пальмас" 0:2, а "Депортиво" с "Алавесом" расписали мировую 2:2.
Напомним, что "Сельта" является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Команды проведут первую очную встречу 16 февраля.