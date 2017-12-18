Суперник "Динамо" в ЛЄ втратив очки у матчі з аутсайдером чемпіонату Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Опонент київського “Динамо” по 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА — грецький “АЕК”, зіграв матч 15-го туру національного чемпіонат, інформує УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
В гості до Афін завітав один із аутсайдерів турнірної таблиці — “Аполлон Смірніс”, який посідає 14-те місце з 16-ти команд. Підопічні Мануеля Хіменеса володіли беззаперечною перевагою протягом усього матчу (21:2 за ударами, 7:0 за ударами в рамку воріт, 13:0 за кутовими, 59:41 за відсотком володіння м’ячем), але забити бодай один раз так і не спромоглися.
У підсумку 0:0 — і АЕК продовжив свою серію без поразок у всіх турнірах (Суперліга, Кубок Греції, Ліга Європи) до 12-ти матчів.
Відзначимо, що команда Мануеля Хіменеса провела звітний поєдинок у такому складі: Цинтотас, Гало, Ламбропулос, Чигринський, Бакакіс, Симоеш, Галанопулос (Клонарідис, 66), Бакасетас (Коне, 52), Лівайя, Лопеш (Христодулопулос, 56), Араухо.
Додамо, що після звітного туру “АЕК” опустився на друге місце, пропустивши на вершину турнірної таблиці “Олімпіакос” — афіняни, маючи 31 очко, відстають від лідера на один бал.
Як повідомляв УНН, суперник “Динамо” по Лізі Європи очолив чемпіонат Греції.