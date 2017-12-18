Соперник "Динамо" в ЛЕ потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Греции

В гости в Афины приехал один из аутсайдеров турнирной таблицы — “Аполлон Смирнис”, который занимает 14-е место из 16-ти команд. Подопечные Мануэля Хименеса владели неоспоримым преимуществом на протяжении всего матча (21: 2 по ударам, 7: 0 по ударам в створ ворот, 13: 0 по угловым, 59:41 по проценту владения мячом), но забить хотя бы один раз так и не смогли.

В итоге 0: 0 — и “АЭК” продолжил свою серию без поражений во всех турнирах (Суперлига, Кубок Греции, Лига Европы) до 12-ти матчей.

Добавим, что после отчетного тура “АЭК” опустился на второе место, пропустив на вершину турнирной таблицы “Олимпиакос” — афиняне, имея 31 очко отстают от лидера на один балл.

Как сообщал УНН, соперник “Динамо” по Лиге Европы возглавил чемпионат Греции.