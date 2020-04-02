Супермаркети запаслись продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився. Обсяги реалізації поступово знижуються, а торговельні мережі - поповнюють свої запаси. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.
Він уточнив, що за останній тиждень українці стали відчутно менше купувати цукор (-27%), сало (-30%) та масло вершкове (-50%).
"Щодо ТОП-3 продуктів, навколо яких найбільше дискусії останні дні, то ажіотаж та реалізація по них, також знижується: гречка (-17%), борошно (-10%), цибуля (-22%)", - пише Висоцький.
Також, за даними заступника міністра, за останній тиждень українські виробники продовольства досить суттєво поповнили запаси вітчизняних супермаркетів.
Так, найбільше зросли запаси масла вершкового (72,5%) – на 48%, а також м'яса курей (тушки) – на 48%.
Запаси макаронних виробів збільшилися на 47%, борошна пшеничного – на 43%, крупи гречаної – на 36%, цукру – на 33%.
Раніше найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) заявила, що працює на повних потужностях, аби забезпечити людей продовольством.