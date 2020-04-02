Супермаркети запаслись продуктами

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився. Обсяги реалізації поступово знижуються, а торговельні мережі - поповнюють свої запаси. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький, передає УНН.