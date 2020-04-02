Супермаркеты запаслись продуктами

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился. Объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети - пополняют свои запасы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.