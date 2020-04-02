Супермаркеты запаслись продуктами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился. Объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети - пополняют свои запасы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.
Он уточнил, что за последнюю неделю украинцы стали ощутимо меньше покупать сахар (-27%), сало (-30%) и масло сливочное (-50%).
"Относительно ТОП-3 продуктов, вокруг которых больше дискуссии в последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)", - пишет Высоцкий.
Также, по данным заместителя министра, за последнюю неделю украинские производители продовольствия достаточно существенно пополнили запасы отечественных супермаркетов.
Так, больше всего выросли запасы масла сливочного (72,5%) - на 48%, а также мяса кур (тушки) - на 48%.
Запасы макаронных изделий увеличились на 47%, муки пшеничной - на 43%, крупы гречневой - на 36%, сахара - на 33%.
Ранее крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) заявила, что работает на полных мощностях, чтобы обеспечить людей продовольствием.