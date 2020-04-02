Супермаркеты запаслись продуктами

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80835 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96478 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101595 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100946 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108684 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 96447 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104192 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106325 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131305 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130394 просмотра

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Супермаркеты запаслись продуктами

Супермаркеты запаслись продуктами

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился. Объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети - пополняют свои запасы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает УНН.

Он уточнил, что за последнюю неделю украинцы стали ощутимо меньше покупать сахар (-27%), сало (-30%) и масло сливочное (-50%).

"Относительно ТОП-3 продуктов, вокруг которых больше дискуссии в последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)", - пишет Высоцкий.

Также, по данным заместителя министра, за последнюю неделю украинские производители продовольствия достаточно существенно пополнили запасы отечественных супермаркетов.

Так, больше всего выросли запасы масла сливочного (72,5%) - на 48%, а также мяса кур (тушки) - на 48%.

Запасы макаронных изделий увеличились на 47%, муки пшеничной - на 43%, крупы гречневой - на 36%, сахара - на 33%.

Ранее крупнейший производитель курятины в Украине, компания МХП (Наша Ряба) заявила, что работает на полных мощностях, чтобы обеспечить людей продовольствием.

Украинские Национальные Новости

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