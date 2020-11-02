Супермаркети перевірили курятину після інциденту з одним із виробників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У харківському супермаркеті "РОСТ" опинилася курятина відомої марки із мухами всередині. Інцидент став причиною перевірки продукції і в інших торгових мережах, повідомляє УНН.
Так, у супермаркетах "ФОРА" перевірили всі поставки за жовтень.
"Протягом місяця подібних випадків із продукцією даного постачальника у мережі "ФОРА" не було, і звернень від наших гостей також не надходило", - уточнили у мережі.
Інцидент також прокоментували у супермаркетах "Метро" і "Новус". У відповідь на запит УНН, у мережах відзначили, що скарг не надходило.
"У мережі оптової торгівлі "МЕТРО Кеш енд Кері Україна" не було випадків виявлення неякісної продукції ТМ "Епікур" і відповідних скарг клієнтів зафіксовано не було", - розповіли у "Метро".
"Рекламацій про наявність у курячій продукції ТМ "Епікур" (мухи) до ТОВ "НОВУС-УКРАЇНА" не надходило", - уточнили у "Новусі".
Відзначимо, що курятина зазначеної марки продається також у мережах "Сільпо", "АТБ", "Мегамаркет", "Велика Кишеня", "Фуршет", Fozzy, "Ашан", Varus, ресторанах швидкого харчування Salateira і т.д. Інформація від них очікується.
Нагадаємо, українка поскаржилася виробнику курятини "Епікур" на виявлену у вакуумній упаковці муху. Виробник обіцяв провести службове розслідування, але на зв'язок із покупцем більше не вийшов. На запит УНН в "Епікурі" теж не змогли прокоментувати інцидент.