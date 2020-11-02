Супермаркеты проверили курятину после инцидента с одним из производителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В харьковском супермаркете "РОСТ" оказалась курятина известной марки с мухами внутри. Инцидент стал причиной проверки продукции и в других торговых сетях, сообщает УНН.
Так, в супермаркетах "ФОРА" проверили все поставки за октябрь.
"В течение месяца подобных случаев с продукцией данного поставщика в сети "ФОРА" не было и обращений от наших гостей также не поступало", - уточнили в сети.
Инцидент также прокомментировали в супермаркетах "Метро" и "Новус". В ответ на запрос УНН, в сетях отметили, что жалоб не поступало.
"В сети оптовой торговли "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" не было случаев выявления некачественной продукции ТМ "Эпикур" и соответствующих жалоб клиентов зафиксировано не было", - рассказали в "Метро".
"Рекламаций о наличии в куриной продукции ТМ "Эпикур" (мухи) к ООО "НОВУС-УКРАИНА" не поступало", - уточнили в "Новусе".
Отметим, что курятина указанной марки продается также в сетях "Сильпо", "АТБ", "Мегамаркет", "Велика Кишеня", "Фуршет", Fozzy, "Ашан", Varus, ресторанах быстрого питания Salateira и т.д. Информация от них ожидается.
Напомним, украинка пожаловалась производителю курятины "Эпикур" на обнаруженную в вакуумной упаковке муху. Производитель обещал провести служебное расследование, но на связь с покупателем больше не вышел. На запрос УНН в "Эпикуре" тоже не смогли прокомментировать инцидент.