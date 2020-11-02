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Супермаркеты проверили курятину после инцидента с одним из производителей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В харьковском супермаркете "РОСТ" оказалась курятина известной марки с мухами внутри. Инцидент стал причиной проверки продукции и в других торговых сетях, сообщает УНН.

Так, в супермаркетах "ФОРА" проверили все поставки за октябрь.

"В течение месяца подобных случаев с продукцией данного поставщика в сети "ФОРА" не было и обращений от наших гостей также не поступало", - уточнили в сети.

Инцидент также прокомментировали в супермаркетах "Метро" и "Новус". В ответ на запрос УНН, в сетях отметили, что жалоб не поступало.

"В сети оптовой торговли "МЕТРО Кеш энд Керри Украина" не было случаев выявления некачественной продукции ТМ "Эпикур" и соответствующих жалоб клиентов зафиксировано не было", - рассказали в "Метро".

"Рекламаций о наличии в куриной продукции ТМ "Эпикур" (мухи) к ООО "НОВУС-УКРАИНА" не поступало", - уточнили в "Новусе".

Отметим, что курятина указанной марки продается также в сетях "Сильпо", "АТБ", "Мегамаркет", "Велика Кишеня", "Фуршет", Fozzy, "Ашан", Varus, ресторанах быстрого питания Salateira и т.д. Информация от них ожидается.

Напомним, украинка пожаловалась производителю курятины "Эпикур" на обнаруженную в вакуумной упаковке муху. Производитель обещал провести служебное расследование, но на связь с покупателем больше не вышел. На запрос УНН в "Эпикуре" тоже не смогли прокомментировать инцидент.

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