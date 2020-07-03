Суперечка з "Європейською солідарністю": у парламенті блокували трибуну

Так, "Європейська солідарність" відмовилась голосувати за законопроект в цілому. На думку ж інших нардепів, подібне рішення колег з "ЄС" залишило б абітурієнтів з окупованих територій без можливості вступати до українських вишів цього року.

Врешті решт законопроект підтримали в цілому, проте "за" не проголосував жоден парламентар з "ЄС", мотивуючи це тим, що даний проект закону потрібно було розглядати замість законопроекту про ігорний бізнес.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в цілому президентський законопроект №3734 про вступ дітей з окупованих території до вищих навчальних закладів без ЗНО.