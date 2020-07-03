Спор с "Европейской солидарностью": в парламенте блокировали трибуну
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Верховной Раде Украины нардепы заблокировали трибуну во время рассмотрения президентского законопроекта №3734 о вступлении без ВНО для абитуриентов с оккупированных территорий, передает корреспондент УНН.
Так, "Европейская солидарность" отказалась голосовать за законопроект в целом. По мнению же других нардепов, подобное решение коллег из "ЕС" оставило бы абитуриентов с оккупированных территорий без возможности вступать в украинские вузы в этом году.
В конце концов законопроект поддержали в целом, однако "за" не проголосовал ни один парламентарий из "ЕС", мотивируя это тем, что данный проект закона нужно рассматривать вместо законопроекта об игорном бизнесе.
Напомним, что Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3734 о вступлении детей с оккупированных территории в высшие учебные заведения без ВНО.