Суперечка у тролейбусі у Києві закінчилась різаниною, нападника затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Троєщині поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство чоловіка. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“У громадському транспорті між чоловіками почалася сварка, яка переросла у бійку на вулиці. Зловмисник вдарив ножем опонента у голову. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Нападника затримали”, — йдеться у повідомленні.
Сигнал про подію надійшов близько 23:00 до чергової частини Деснянського управління поліції. Йшлося про ножове поранення чоловіка на вулиці Маяковського. На адресу негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили речові докази.
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“У тролейбусі виникла сварка між двома чоловіками, один із яких був напідпитку. На зупинці громадського транспорту вони вирішили продовжити розмову, під час якої нетверезий чоловік дістав ножа та вдарив ним опонента в тулуб та обличчя. 34-річного потерпілого госпіталізували до медичного закладу”, — заявив начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за первинною кваліфікацією за ч.4 ст.296. Після доопрацювання матеріалу слідчий перекваліфікував злочин на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
“28-річному місцевому мешканцю оголосили підозру у скоєнні замаху на вбивство і затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — додав Олександр Косовський.
Нагадаємо, столичний суд дав 11 років чоловіку за різанину із загибеллю військового.