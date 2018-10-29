Ссора в троллейбусе в Киеве закончилась резней, нападающего задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На Троещине полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство мужчины. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“В общественном транспорте между мужчинами завязалась ссора, которая переросла в драку на улице. Злоумышленник ударил ножом оппонента в голову. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Нападающего задержал”, - говорится в сообщении.
Сигнал о событии поступил около 23:00 в дежурную часть Деснянского управления полиции. Речь шла о ножевом ранении мужчины на улице Маяковского. По адресу немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роковая ссора в киевской маршрутке: от пинка оппонента упал и умер пассажир
“В троллейбусе возникла ссора между двумя мужчинами, один из которых был пьян. На остановке общественного транспорта они решили продолжить разговор, во время которой нетрезвый мужчина достал нож и ударил им оппонента в туловище и лицо. 34-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение”, - заявил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по первичной квалификации по ч.4 ст.296. После доработки материала следователь переквалифицировал преступление на ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
“28-летнему местному жителю объявили подозрение в совершении покушения на убийство и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — добавил Александр Косовский.
Напомним, столичный суд дал 11 лет мужчине за резню с гибелью военного.