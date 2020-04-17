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Сунула пальці в розетку: у Києві госпіталізували дитину з електротравмою

Київ • УНН

 • 97079 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У четвер, 16 квітня, до дитячої лікарні госпіталізували дитину з електротравмою. Зі слів медиків, дитину вдарило струмом від розетки, передає УНН.

"Дитина сунула пальці у розетку, була доставлена у другу дитячу лікарню на проспекті Алішера Новаї", - повідомили медики.

З їхніх слів, дитина жива, до лікарні вона прибула у стабільному стані.

Фахівці наголосили, що людей з електротравмами завжди необхідно госпіталізувати до лікарні, тому що наслідки такого типу травми можуть проявитись пізніше, до того ж в такі моменти людина переживає неабиякий стрес.

Зазначимо, найчастіше нещасні випадки відбуваються при незнанні або недотриманні правил техніки безпеки при користуванні електроприладами. Удар струмом може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, у деяких випадках - до смерті.

Як повідомлялося в УНН, раніше на Хмельниччині хлопець заліз на вагон-зерновоз, де його вдарило струмом. Підліток отримав 40% опіків тіла та переломи. 

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