Сунула пальці в розетку: у Києві госпіталізували дитину з електротравмою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У четвер, 16 квітня, до дитячої лікарні госпіталізували дитину з електротравмою. Зі слів медиків, дитину вдарило струмом від розетки, передає УНН.
"Дитина сунула пальці у розетку, була доставлена у другу дитячу лікарню на проспекті Алішера Новаї", - повідомили медики.
З їхніх слів, дитина жива, до лікарні вона прибула у стабільному стані.
Фахівці наголосили, що людей з електротравмами завжди необхідно госпіталізувати до лікарні, тому що наслідки такого типу травми можуть проявитись пізніше, до того ж в такі моменти людина переживає неабиякий стрес.
Зазначимо, найчастіше нещасні випадки відбуваються при незнанні або недотриманні правил техніки безпеки при користуванні електроприладами. Удар струмом може призвести до серйозних наслідків для здоров'я, у деяких випадках - до смерті.
Як повідомлялося в УНН, раніше на Хмельниччині хлопець заліз на вагон-зерновоз, де його вдарило струмом. Підліток отримав 40% опіків тіла та переломи.