Сунула пальцы в розетку: в Киеве госпитализировали ребенка с электротравмой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В четверг, 16 апреля, в детскую больницу госпитализировали ребенка с электротравмой. По словам медиков, ребенка ударило током от розетки, передает УНН.
"Ребенок сунул пальцы в розетку, была доставлена во вторую детскую больницу на проспекте Алишера Новаи", - сообщили медики.
По их словам, ребенок жив, в больницу он прибыла в стабильном состоянии.
Специалисты отметили, что людей с электротравмами всегда необходимо госпитализировать в больницу, потому что последствия такого типа травмы могут проявиться позже, к тому же в такие моменты человек переживает большой стресс.
Отметим, чаще чаще всего несчастные случаи происходят при незнании или несоблюдении правил техники безопасности при пользовании электроприборами. Удар током может привести к серьезным последствиям для здоровья, в некоторых случаях - к смерти.
Как сообщалось в УНН, ранее в Хмельницкой области парень залез на вагон-зерновоз, где его ударило током. Подросток получил 40% ожогов тела и переломы.