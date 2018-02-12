Сумські активісти принесли пестициди меру та голові ОДА

У такий спосіб сумчани вирішили привернути увагу місцевої влади до небезпечних відходів, що кілька років лежать просто неба на території Косівщинського водосховища.

“Ми принесли хімвідходи під кабінет Лисенка та до будинку Клочка. Також занесли мішок із пестицидами під Сумську ОДА, але на той час керівника облдержадміністрації не було на робочому місці”, — розповів він.

Попередньо, активістами направлено значну кількість скарг як до міських, так і до обласних чиновників, розповів С.Супрун.

“Обласна влада переконує, що пестициди має прибирати міська влада, мер навпаки вважає — пестицидами має займатися область. Також ми звертались до екологічної інспекції у Сумській області, до Мінекології. У міністерстві нам повідомили, що немає на даний час в Україні фірми, яка займається утилізацією пестицидів”, — зазначив активіст.

Водночас С.Супрун наголошує, що пестициди надто небезпечні для людей, і поки чиновники не можуть вирішити, хто за них має відповідати, вони отруюють людей.

“Ці отруйні речовини впливають на вагітних жінок, на здоров’я дитини. Вони мають мутогенну дію, і ми, активісти, стурбовані ситуацією із небезпечними відходами на території нашої області. І місто, і область мають дбати про здоров’я своїх співвітчизників”, — пояснив він.

Тим часом екологи фіксують погіршення ситуації із небезпечними відходами не лише в регіонах, але і в столиці України. На столичному заводі “Радикал” вже 20 років перебувають особливо небезпечні речовини, а саме 200 тис. тонн ртуті, які влада ніяк не може утилізувати.

Вміст ртуті у повітрі над заводом перевищує норму у 30 разів.

При цьому в Україні досі відсутня належна система утилізації небезпечних відходів.

Донедавна в країні були відсутні державні пункти збору небезпечних відходів у населення. Позбутися від токсичних відходів людям допомагали волонтери і компанії — утилізатори небезпечних відходів. Зокрема, в Обухові такі контейнери в квітні 2017 встановила компанія “Тарком Екосервіс” за сприяння місцевої влади.

Відтоді жителі міста і лікарні здали 2,5 тисячі ртутьвмісних (люмінесцентних) ламп і 174 кг використаних батарейок.