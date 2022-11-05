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Сумська область: п'ять громад опинилися під ворожим вогнем

Сумська область: п'ять громад опинилися під ворожим вогнем

Київ • УНН

 • 191135 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Протягом дня п'ять прикордонних громад Сумської області опинилися під ворожим вогнем: Есманьська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська та Шалигинська. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Деталі

Есманьську громаду російські військові обстріляли з мінометів. Було 20 вибухів. Наслідки уточнюються.

Краснопільська громада: на околиці одного з прикордонних сіл окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої типу ВОГ. Після 17:00 інше село цієї ж громади росіяни обстріляли з мінометів (7 "прильотів"). Без наслідків.

Миропільську громаду протягом дня ворог обстріляв двічі. Спочатку близько 14:00 скинули 10 мін. Далі близько 17:00 росіяни випустили 17 снарядів із САУ по цьому ж селу. Через обстріли сталася пожежа - зайнялося господарче приміщення в місцевих мешканців, ще кілька будівель зазнали пошкоджень. Люди не постраждали.

Середино-Будська громада: був мінометний обстріл з території росії. Від розривів 9 мін значних пошкоджень зазнали 4 будинки. Зруйнована господарча споруда.

Шалигинська громада двічі зазнала обстрілів протягом дня. Росіяни застосовували по прикордонню стрілецьку зброю. Загалом було 37 кулеметних "черг" та 10 одиночних пострілів. Без наслідків.

Нагадаємо 

Російські окупанти відкрили вогонь з мінометів по Середино-Будській громаді на Сумщині. 9 мін розірвалися біля будинків мирних мешканців. Пошкоджені 4 будинки та господарчі споруди.

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