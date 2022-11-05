Сумская область: пять общин оказались под вражеским огнем
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В течение дня пять пограничных общин Сумской области оказались под вражеским огнем: Эсманьская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская и Шалыгинская. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.
Детали
Эсманьскую общину российские военные обстреляли из минометов. Было 20 взрывов. Последствия уточняются.
Краснопольское общество: на окраине одного из пограничных сел оккупанты с беспилотника сбросили два взрывных устройства типа ВОГ. После 17:00 другую деревню этой же общины россияне обстреляли из минометов (7 "прилетов"). Без последствий.
Миропольскую общину в течение дня враг обстрелял дважды. Сначала около 14 часов сбросили 10 мин. Далее около 17:00 россияне выпустили 17 снарядов из САУ по этой же деревне. Из-за обстрелов произошел пожар - загорелось хозяйственное помещение у местных жителей, еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали.
Средино-Будская община: был минометный обстрел с территории россии. От разрывов 9 мин значительные повреждения получили 4 дома. Разрушена хозяйственная постройка.
Шалыгинская община дважды подверглась обстрелам в течение дня. Россияне применяли по пограничному стрелковому оружию. В общей сложности было 37 пулеметных "очередей" и 10 одиночных выстрелов. Без последствий.
Напомним
Российские оккупанты открыли огонь из минометов по Середино-Будской общине на Сумщине. 9 мин разорвались у домов мирных жителей. Повреждены 4 дома и хозяйственные постройки.