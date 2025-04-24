Сумщина: росіяни вдарили БПЛА по кількох громадах, є поранені та руйнування

У четвер вранці, 24 квітня, російські окупанти завдали удару БПЛА по одному з населених пунктів на Сумщині, є постраждалі. Про це повідомила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в Telegram, передає УНН.

Деталі

Окупанти вдарили по одному із населених пунктів Недригайлівської громади. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Також були пошкоджені адміністративні та нежитлові будівлі.

Всього вночі і вранці 24 квітня росіяни здійснили 46 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було зафіксовано 123 вибухи.

Під обстрілами опинились Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Недригайлівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська громади. Місцеві органи зафіксували численні влучання FPV-дронами, артилерії, мінометів, РСЗВ, авіабомб тощо.

Удар рф по Київщині: пошкоджено багатоповерхівки, СТО, двоє постраждалих