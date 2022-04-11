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"Все було більш-менш спокійно! Дякую усім і кожному, хто цю тишу забезпечив. Така собі справжня неділя, хоч і в умовах війни. Продовжуємо відновлювати область від наслідків наступу фашистської армії рф", - подякував очільник ОВА.

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Дмитро Живицький додав, що Сумщина отримає 250 мільйонів гривень із резервного фонду держбюджету. Ці гроші спрямують на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії.

Також кошти підуть на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

Нагадаємо

Раніше очільник Сумської ОВА повідомляв, що територія області вільна від російських окупантів, утім досі є багато замінованих ділянок.