Сумская область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета

Цитата

"Все было более или менее спокойно! Спасибо всем и каждому, кто эту тишину обеспечил. Этакое настоящее воскресенье, хоть и в условиях войны. Продолжаем восстанавливать область от последствий наступления фашистской армии рф", - поблагодарил глава ОВА.

Детали

Дмитрий Живицкий добавил, что область получит 250 миллионов гривен из резервного фонда госбюджета. Эти деньги направят на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии.

Также средства пойдут на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды.

Напомним

Ранее глава Сумской ОВА сообщал, что территория области свободна от российских оккупантов, впрочем до сих пор есть много заминированных участков.