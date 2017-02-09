Сумнівний постачальник медобладнання стягує мільйони гривень з Рівненського департаменту охорони здоров’я

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 41971 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 105177 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 111419 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 97614 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 117382 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79185 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88619 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97225 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88707 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 205970 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
29%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 20674 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 15296 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 22817 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 22653 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 23554 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 111423 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 205973 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 357973 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 293375 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 402320 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 23394 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 21020 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 97623 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27085 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 31889 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Сумнівний постачальник медобладнання стягує мільйони гривень з Рівненського департаменту охорони здоров’я

Київ • УНН

 • 9087 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Рівненський апеляційний господарський суд не задовольнив позов Приватного акціонерного товариства "УМТ", яке намагалося стягнути з Рівненського департаменту охорони здоров’я більше 26 млн грн., передає УНН з посиланням на ухвалу суду

Сумнівний постачальник медобладнання стягує мільйони гривень з Рівненського департаменту охорони здоров’я

Так, Приватне акціонерне товариства “УМТ” звернулося до суду з позовом до Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації щодо внесення змін до договору про поставки товарів за державні кошти та стягнення заборгованості у сумі 26 млн 658 тис 296 грн.

Скаржник зокрема вказує, що відповідно до умов договору постачальник у 2012 році поставив замовнику товар, а саме “Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне” (Лінійний прискорювач), однак товар не був оплачений у повному обсязі.

Натомість, в Управлінні охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації стверджують, що вони сплатили за те обладнання, яке було реально поставлене.

“На виконання договору ПАТ "УМТ“ поставило Управлінню охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації товар на загальну суму 31 249 000 грн, що підтверджується трьома видатковими накладними № 292 від 21.12.12, довіреністю № 16 від 21.12.12 та не заперечується сторонами. 15.01.2014р. сторони підписали акт звіряння розрахунків № 13, за яким залишок на користь ПАТ "УМТ“ складав 20 629 500 грн. Зазначена сума стягнута судами на користь позивача”, — йдеться у повідомленні.

Дослідивши всі матеріали справи, суд прийняв рішення апеляційну скаргу “УМТ” залишити без задоволення.

" Рішення господарського суду Рівненської області від 19.08.2015 р. у справі № 918/1671/14 залишити без змін, а апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства “УМТ” — без задоволення. Справу № 918/1671/14 повернути в господарський суд Рівненської області“, — йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, що компанія “УМТ” наразі підозрюється житомирською поліцією у тому, що була причетна до постачання в лікарні медичного обладнання, як на передодні було списане в держаних закладах охорони здоров’я.

Крім того, ПрАТ “УМТ” підозрюється столичними правоохоронцями у завищенні цін на медичне обладнання, яке компанія постачала до лікарень за тендерними процедурами.

За адресами вказаної компаній вже були проведені обшуки.

За даними слідства, ПрАТ “УМТ” поряд з іншими комерційними структурами імпортувала на територію України медичне обладнання, яке згодом продавала до лікарень за значно завищеними цінами.

Для цієї діяльності використовувалися компанії зареєстровані у Словаччині, зокрема, “In Med s.r.o.”, In-X medical s.r.o.“, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо.

Правоохоронці також повідомили, що вчинення кримінально-карного злочину стало можливим через підробку документів для митного контролю, а також за наявності змови з керівниками департаментів охорони здоров’я обласних адміністрації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60