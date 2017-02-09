Сумнівний постачальник медобладнання стягує мільйони гривень з Рівненського департаменту охорони здоров’я

Так, Приватне акціонерне товариства “УМТ” звернулося до суду з позовом до Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації щодо внесення змін до договору про поставки товарів за державні кошти та стягнення заборгованості у сумі 26 млн 658 тис 296 грн.

Скаржник зокрема вказує, що відповідно до умов договору постачальник у 2012 році поставив замовнику товар, а саме “Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне” (Лінійний прискорювач), однак товар не був оплачений у повному обсязі.

Натомість, в Управлінні охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації стверджують, що вони сплатили за те обладнання, яке було реально поставлене.

“На виконання договору ПАТ "УМТ“ поставило Управлінню охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації товар на загальну суму 31 249 000 грн, що підтверджується трьома видатковими накладними № 292 від 21.12.12, довіреністю № 16 від 21.12.12 та не заперечується сторонами. 15.01.2014р. сторони підписали акт звіряння розрахунків № 13, за яким залишок на користь ПАТ "УМТ“ складав 20 629 500 грн. Зазначена сума стягнута судами на користь позивача”, — йдеться у повідомленні.

Дослідивши всі матеріали справи, суд прийняв рішення апеляційну скаргу “УМТ” залишити без задоволення.

" Рішення господарського суду Рівненської області від 19.08.2015 р. у справі № 918/1671/14 залишити без змін, а апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства “УМТ” — без задоволення. Справу № 918/1671/14 повернути в господарський суд Рівненської області“, — йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, що компанія “УМТ” наразі підозрюється житомирською поліцією у тому, що була причетна до постачання в лікарні медичного обладнання, як на передодні було списане в держаних закладах охорони здоров’я.

Крім того, ПрАТ “УМТ” підозрюється столичними правоохоронцями у завищенні цін на медичне обладнання, яке компанія постачала до лікарень за тендерними процедурами.

За адресами вказаної компаній вже були проведені обшуки.

За даними слідства, ПрАТ “УМТ” поряд з іншими комерційними структурами імпортувала на територію України медичне обладнання, яке згодом продавала до лікарень за значно завищеними цінами.

Для цієї діяльності використовувалися компанії зареєстровані у Словаччині, зокрема, “In Med s.r.o.”, In-X medical s.r.o.“, “Panax F.C.S. s.r.o.” тощо.

Правоохоронці також повідомили, що вчинення кримінально-карного злочину стало можливим через підробку документів для митного контролю, а також за наявності змови з керівниками департаментів охорони здоров’я обласних адміністрації.