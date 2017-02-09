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Сомнительный поставщик медоборудование взыскивает миллионы гривен с Ровенского департамента здравоохранения

Киев • УНН

 • 9087 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Ровенский апелляционный хозяйственный суд не удовлетворил иск Частного акционерного общества "УМТ", которое пыталось взыскать с Ровенского департамента здравоохранения более 26 млн грн, передает УНН со ссылкой на решение суда.

Сомнительный поставщик медоборудование взыскивает миллионы гривен с Ровенского департамента здравоохранения

Так, Частное акционерное общества "УМТ" обратилось в суд с иском к Управлению здравоохранения Ровенской областной государственной администрации о внесении изменений в договор о поставках товаров за государственные средства и взыскании задолженности в сумме 26 млн 658 тыс. 296 грн.

Истец в частности указывает, что в соответствии с условиями договора поставщик в 2012 году поставил заказчику товар, а именно "Оборудование медицинское, хирургическое и ортопедическое" (Линейный ускоритель), однако товар не был оплачен в полном объеме.

В свою очередь, в Управлении здравоохранения Ровенской областной государственной администрации утверждают, что они заплатили за то оборудование, которое было реально поставлено.

"Во исполнение договора ЧАО "УМТ" поставило Управлению здравоохранения Ровенской облгосадминистрации товар на общую сумму 31 249 000 грн, что подтверждается тремя расходными накладными № 292 от 21.12.12 г., доверенностью № 16 от 21.12.12 г. и не оспаривается сторонами. 15.01.2014 г. стороны подписали акт сверки расчетов № 13, по которому остаток в пользу ЧАО "УМТ" составлял 20 629 500 грн. Указанная сумма взыскана судами в пользу истца", - говорится в сообщении.

Исследовав все материалы дела, суд принял решение апелляционную жалобу "УМТ" оставить без удовлетворения.

"Решение хозяйственного суда Ровенской области от 19.08.2015 г. по делу № 918/1671/14 оставить без изменений, а апелляционную жалобу Частного акционерного общества "УМТ" - без удовлетворения. Дело № 918/1671/14 вернуть в хозяйственный суд Ровенской области", - говорится в постановлении.

Напомним, что компания "УМТ" подозревается житомирской полицией в том, что была причастна к поставкам в больницы медицинского оборудования, которое накануне было списано в государственных учреждениях здравоохранения.

Кроме того, ЧАО "УМТ" подозревается столичными правоохранителями в завышении цен на медицинское оборудование, которое компания поставляла в больницы по тендерным процедурам.

По адресам указанной компании уже были проведены обыски.

По данным следствия, ЧАО "УМТ" наряду с другими коммерческими структурами импортировало на территорию Украины медицинское оборудование, которое впоследствии продавало в больницы по значительно завышенным ценам.

Для этой деятельности использовались компании, зарегистрированные в Словакии, в частности, "In Med sro", "In-X medical sro", "Panax FCS sro" и другие.

Правоохранители также сообщили, что совершение уголовно-уголовного преступления стало возможным из-за подделку документов для таможенного контроля, а также при наличии сговора с руководителями департаментов здравоохранения областных администрации.

Украинские Национальные Новости

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