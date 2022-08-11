Сума збитків може сягнути 300 млн: понад 1500 тонн скрапленого газу Укрнафти передали АРМА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. В управління АРМА передано понад 1500 тонн скрапленого газу орієнтовною вартістю 83,8 млн грн, незаконно реалізований ПАТ «Укрнафта». Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
Цитата
«... здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом протиправних дій службових осіб ПАТ «Укрнафта», Міністерства енергетики України та інших невстановлених осіб, які упродовж квітня – травня 2022 року здійснили реалізацію скрапленого газу за заниженою ціною на біржі, у якої відсутня ліцензія на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках (ч. 2 ст. 364 КК України)», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як уточнюють у ДБР, сума завданих підприємству збитків, в яких є значна державна частка, може становити понад 300 млн грн.
Під час досудового розслідування правоохоронцями припинено протиправну реалізацію скрапленого газу ПАТ «Укрнафта».
Доповнення
Активи групи компаній російської "Татнефті" передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними.